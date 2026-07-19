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Katar Emiri Şeyh Temim Doha'da Irak Başbakanı Zeydi ile görüştü

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, başkent Doha'da bir araya gelerek ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ABD-İran müzakereleri, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi ve bölgesel istikrar konuları vurgulandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile Irak Başbakanı Zeydi, başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede Zeydi, Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Şeyh Temim'e taziyelerini iletti.

Taraflar, Katar ile Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi imkanlarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Özellikle ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar ve müzakerelerin ele alındığı görüşmede taraflar, gerginliğin azaltılması ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Taraflar ayrıca, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı üzerinde uzlaşılan hususların hayata geçirilmesinin, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasının ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmeye, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in yanı sıra iki ülkeden üst düzey yetkililer de katıldı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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