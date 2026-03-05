Katar Emiri, İçişleri Bakanlığı Ulusal Komuta Merkezi'ni ziyaret etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Komuta Merkezi'ni ziyaret etti.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Al Sani, İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Katar Ulusal Komuta Merkezi'nde yetkililerden kriz ve acil durum yönetim sistemi hakkında bilgi aldı.

Al Sani'ye, gözetleme, izleme ve takip sistemleri ile olağanüstü durumlarda karar alma süreçlerini destekleyen mekanizmalar hakkında bilgi verilirken, saldırı girişimlerine anında müdahale mekanizmaları ile olaylara yönelik hızlı müdahale planları ve alarm seviyelerinin yükseltilmesine ilişkin uygulamalar da anlatıldı.

Bu sistemlerin, ülke genelinde hazırlık seviyesini güçlendirmeyi, hayati hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlamayı ve devletin güvenlik ile istikrarını korumayı amaçladığı belirtildi.