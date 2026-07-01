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Katar Emiri, ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner ile İran müzakerelerini görüştü

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Katar Emiri Şeyh Temim, ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner ile Doha'da bir araya gelerek ABD-İran müzakereleri ve Lübnan'daki ateşkesin kalıcılığını ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya gelerek ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerdeki son durumu ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da yapılan görüşmede, ABD ile İran arasında taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde sürdürülen müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Lübnan'daki mevcut durum ele alınırken, ülkedeki birlik, egemenlik ve istikrarının korunması amacıyla ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede Şeyh Temim, Katar'ın Pakistan ile ortaklaşa yürüttüğü arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini belirterek, mutabakat zaptı kapsamında devam eden tüm müzakere süreçlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti ve kapsamlı ve kalıcı bir uzlaşıya varılmasının bölgenin güvenliğini güçlendireceğini, uluslararası barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını kaydetti.

ABD'li temsilciler Witkoff ile Kushner ise Katar'ın Pakistan ile birlikte müzakere sürecine verdiği destek ve taraflar arasında yakınlaşmanın sağlanmasına yönelik çabalarını takdir ettiklerini belirterek ABD'nin müzakere sürecini sürdürme ve kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasını hedefleyen diplomatik girişimlere bağlılığını yinelediler.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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