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Katar Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

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DOHA (AA) – Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

DOHA (AA) – Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ve Bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimler ve ortak koordinasyon çalışmaları ele alındı.

Taraflar ayrıca, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının uygulanmasının, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunmasının ve bölgesel güvenliğin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Al Sani, Katar'ın bölgede kalıcı barışın tesis edilmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla gerilimin azaltılmasına yönelik tüm çabalara tam destek vermeyi sürdüreceğini yineledi.

Kaynak: AA
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