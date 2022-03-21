Katar deniz savunma fuarı DIMDEX 2022 başladı

Katar'da düzenlenen "Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2022)" başladı.

Başkent Doha'daki Katar Ulusal Kongreler Merkezi'nde düzenlenen DIMDEX 2022, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin katıldığı bir törenle açıldı.

Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun katıldığı açılışta, çok sayıda ülkeden pek çok yetkili ve diplomat da hazır bulundu.

DIMDEX 2022 kapsamında 3 gün boyunca aralarında Türkiye savunma sanayisinden 32 şirketin de bulunduğu 20 ülkeden 200'den fazla firmanın ürünleri sergileniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği desteğiyle DIMDEX 2022 fuarında, Türkiye'den Anadolu Tersanesi, Ares Tersanesi, Armelsan, ASELSAN, ASFAT, BİTES, BMC (Barzan Holding) Dearsan, Desan Tersanesi, Dorçe, Electroland, Esetron Savunma, Fora Savunma, HAVELSAN, HOYTEK, HTR, İşbir Elektrik, MENSAN, Meteksan Savunma, MKE AŞ, Nurol Makina, Öztek Tekstil, REPKON, ROKETSAN, SAHA İstanbul, SDT, Simsoft, STM, TAIS, Titra Teknoloji, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Yonca Onuk boy gösteriyor.

Katar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen deniz savunma fuarı DIMDEX 2022, bugüne kadar savunma şirketleri arasında milyar dolarları bulan anlaşmaların imzalanmasına vesile oldu.

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı, özellikle de gemi yapımı ve gemilere monte edilen teknolojik sistemlerin yanı sıra radar, füze, deniz mayınları ve elektronik harp sistemleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalara ürünlerini tanıtma ve yeni anlaşmalar yapma fırsatı sunuyor.