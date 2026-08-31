Katar'dan Mescid-i Aksa Baskınına Sert Kınama

Katar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve bir grup fanatik İsraillinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi korumasında düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü hedef alan provokatif baskınların sürmesinin kesin şekilde reddedildiği belirtilerek, bu tür baskınlar uluslararası hukukun açık bir ihlali ve dünya genelindeki Müslümanların duygularına yönelik provokasyon olarak nitelendi.

Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü hedef alan her türlü girişimin kesin bir dille reddedildiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma çağrıda bulunularak Kudüs ve kutsal mekanlara yönelik ihlaller karşısında hukuki ve ahlaki sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın Filistin davasına yönelik tutumunun değişmediği belirtildi.

Bu kapsamda, Filistinlilerin ibadet özgürlüğü dahil tüm haklarının korunması gerektiği ve 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına destek verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA