Katar'daki büyükelçiler Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği iftarında buluştu

Katar'da görev yapan büyükelçiler, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen iftar programında buluştu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde başkent Doha'da gerçekleştirilen iftar programına Katar'daki yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri, kordiplomatik temsilciler, Katarlı üst düzey yetkililer ve elçilik çalışanları katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Göksu, ramazan ayının farklı din ve kültürdeki insanları aynı sofrada buluşturan evrensel bir değer taşıdığına dikkati çekti.

Katar'da görev yapan büyükelçileri ve eşlerini bir iftar vesilesi ile ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Göksu, Türkiye'nin her zaman kapsayıcı ve insan odaklı bir dış politika anlayışı benimsediğini söyledi.

Göksu, "Türkiye'nin köklü devlet geleneği ve insani değerler temelinde şekillenen dış politikası, barış, istikrar ve işbirliğini esas almaktadır. Uluslararası ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve diyalog çerçevesinde sürdürüyoruz. Bu anlayışın bir yansıması olarak, Katar'da görev yapan siz değerli büyükelçileri Türkiye'nin gönül sofrasında bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği iftar programı, karşılıklı sohbet ve iyi dileklerin ardından sona erdi.