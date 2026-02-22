Haberler

Katar'daki büyükelçiler Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği iftarında buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen iftar programında Katar'daki yabancı misyon temsilcileri bir araya geldi. Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu, programda ramazan ayının evrensel değerlerine vurgu yaptı.

Katar'da görev yapan büyükelçiler, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen iftar programında buluştu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde başkent Doha'da gerçekleştirilen iftar programına Katar'daki yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri, kordiplomatik temsilciler, Katarlı üst düzey yetkililer ve elçilik çalışanları katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Göksu, ramazan ayının farklı din ve kültürdeki insanları aynı sofrada buluşturan evrensel bir değer taşıdığına dikkati çekti.

Katar'da görev yapan büyükelçileri ve eşlerini bir iftar vesilesi ile ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Göksu, Türkiye'nin her zaman kapsayıcı ve insan odaklı bir dış politika anlayışı benimsediğini söyledi.

Göksu, "Türkiye'nin köklü devlet geleneği ve insani değerler temelinde şekillenen dış politikası, barış, istikrar ve işbirliğini esas almaktadır. Uluslararası ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve diyalog çerçevesinde sürdürüyoruz. Bu anlayışın bir yansıması olarak, Katar'da görev yapan siz değerli büyükelçileri Türkiye'nin gönül sofrasında bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği iftar programı, karşılıklı sohbet ve iyi dileklerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu

Demet Akalın'ın bu fotoğrafında herkes aynı şeye baktı
Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı

Sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı
Serbest bırakılan Rabia Karaca sessizliğini bozdu: O jete de Murat'ın hayatına da tanık oldum

Serbest bırakılan Rabia Karaca sessizliğini bozdu
5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu

Rakipleri biletleri 5 kuruş yapınca cevapları çok ağır oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu

Demet Akalın'ın bu fotoğrafında herkes aynı şeye baktı
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt

Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı

Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı