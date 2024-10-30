Üye Girişi
Haberler

Katar'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü, düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü, düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Katarlı üst düzey yetkililer, kordiplomatik temsilciler, askeri ataşeler, Türk iş insanları, kurum temsilcileri, elçilik çalışanları ve çok sayıda basın mensubu katılırken, elçilik konutu kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, şehitler için saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı izletildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, resepsiyonda yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, " Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşına girdi. Necip milletimiz kazandığı şanlı zaferlerle, sahip olduğu kültür ve medeniyetleriyle dünya tarihine yön vermiş bir millettir." dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik düzenlenen hain terör saldırısını bir kez daha lanetlediğini belirten Göksu, "Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta binlerce yıllık devletler silsilemizin son ve ebedi halkası olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Girişimci ve insani dış politika anlayışıyla sahada ve masada varlık göstermeye devam eden Türkiye'nin ortaya koyduğu çok yönlü dış politika çerçevesinde bölgesel ve küresel bir aktör olarak ön plana çıktığına değinen Göksu, Katar'ın da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kayıtsız kalmayıp Türkiye ile birlikte büyük bir çaba sarf ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin tarihi ve turistik yöreleri ile ilgili görsellerin sergilendiği resepsiyonda davetliler, ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı" temasıyla hazırlanan tanıtım filmlerini izledi.

Türk musikisinden eserlerin konukların beğenisine sunulduğu resepsiyon, katılımcılara Türk mutfağından yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Diplomasi Politika Türkiye Kültür Güncel Katar Doha

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

Beştepe'deki resepsiyona katılmayan Özel, bakın nereye gitti

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler
İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM) BITCOIN YÜKSELDİ Mİ? Bitcoin'de son durum ne? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı 30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta , hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.