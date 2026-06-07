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Doha'da Türk Kahvaltısı Tanıtıldı

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Katar'ın başkenti Doha'da "Türk Mutfağı Haftası" ve "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında geleneksel "Türk kahvaltısı"nın tanıtımı yapıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da "Türk Mutfağı Haftası" ve "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında geleneksel "Türk kahvaltısı"nın tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve eşi Kübra Göksu'nun ev sahipliğinde Doha'daki bir Türk restoranında düzenlenen etkinliğe, diğer ülkelerin büyükelçileri ile Türk ve Katarlı iş insanları katıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk kahvaltısının, dünyanın en iyi ve en sağlıklı kahvaltılarından biri olarak kabul edildiğini ve çok özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Bu yıl klasik Türk yemekleri temasıyla kültürel köprüler kurmayı amaçlayan etkinliğin aynı zamanda gıda israfını engellemeye yönelik bir mesajı da olduğuna işaret eden Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği "Sıfır Atık" hareketinin Türkiye'deki tüm hanelerde benimsendiğinin altını çizdi.

Göksu, Türk halkının kahvaltıya büyük önem verdiğini, bu öğünün, insanların aileleri ve sevdikleriyle paylaştığı hoş ve eğlenceli bir deneyim ve asla aceleye getirilmemesi gereken bir buluşma olarak görüldüğünü ifade etti.

Özellikle pazar günleri yapılan kahvaltının, Türk toplumunda ayrı bir yeri bulunduğunu vurgulayan Göksu, "Arkadaşlarınız, aileniz ve akrabalarınızla saatlerce vakit geçirdiğiniz bir masa etrafında toplanıyorsunuz. Ayrıca, sadece yakın akrabalarınızla değil, daha geniş topluluklarla da sosyal ve kültürel bağları güçlendirme olanağını sunuyor." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Göksu'nun konuşmasının ardından Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü ürünlerle hazırlanan Türk kahvaltısından çeşitli lezzetler davetlilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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