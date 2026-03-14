Katar'da 'güvenlik riski' nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş devam ederken; körfez ülkelerinden Katar alarma geçti.

BÖLGELER TAHLİYE EDİLDİ

Katar İçişleri Bakanlığı, "kamu güvenliği riski nedeniyle" bazı bölgelerin geçici olarak tahliye edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İlgili birimler, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla tehlike ortadan kalkana kadar bazı belirli bölgeleri geçici ve ihtiyati bir tedbir olarak tahliye etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, risk oluşturan noktalara ilişkin ayrıntı verilmezken, halka talimatlara uyma çağrısı yapıldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.