Katar'da 15 Temmuz Anma Töreni Düzenlendi

Katar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin babası merhum Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle Katar'da ilan edilen yas dolayısıyla 16 Temmuz'a ertelenen programa, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü gazeteci Kemal Öztürk, 15 Temmuz şehidi Burak Cantürk'ün Babası Elyesa Cantürk, 15 Temmuz gazilerimiz Muharrem Kaşıtoğlu ile Ahmet Taşkıran'ın yanı sıra Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk vatandaşları, diplomatlar, Katarlı yetkililer ile basın mensupları katılım gösterdi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen tören, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajının okunduğu etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Zaferin Adı Türkiye" videosu izlendi.

Doha Büyükelçisi Göksu, törendeki konuşmasında, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anan Göksu, şehit ailelerine ve gazilere şükranlarını sundu.

Göksu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk arayan yabancı lider olduğunu hatırlatarak, Katar halkının ve devletinin Türkiye'ye verdiği desteğin çok değerli olduğunu ve asla unutulmayacağını belirtti.

Kemal Öztürk ise konuşmasında 15 Temmuz'un gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret ederek, "15 Temmuz'u tarihimizin şanlı bir direnişi olarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalıyız" dedi.

Şehid babası Cantürk ise konuşmasında "Bu aziz millete bir değil binlerce evladım feda olsun" diyerek dugularını ifade ederken, gaziler Kaşıtoğlu ve Taşkıran ise o geceye dair yaşadıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından davetlilere, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin objektifinden, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasından çekilen ve Türk halkının darbe girişimine karşı sergilediği direniş ve mücadeleyi anlatan fotoğraf sergisi gezdirildi.