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Katar Başbakanı ve Kuveyt Dışişleri Bakanı bölgesel gerilimi görüşmede ele aldı

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Katar Başbakanı Al Sani ile Kuveyt Dışişleri Bakanı es-Sabah telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve gerilimi azaltma çabalarını ele aldı. Al Sani, deniz seyrüsefer serbestisini koruyacak ve kalıcı barışa zemin hazırlayacak girişimleri desteklediğini vurguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, bölgesel gelişmeleri ve gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Sabah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunların geliştirilmesinin yolları ile bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Taraflar, bölgede gerilimin azaltılması, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabaları ve ortak koordinasyonu ele aldı.

Al Sani, görüşmede, Katar'ın deniz seyrüsefer serbestisini güvence altına alacak ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasını amaçlayan kapsamlı bir anlaşmaya zemin hazırlayacak tüm diplomatik girişimleri desteklediğini vurguladı.

Kaynak: AA
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