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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen ile görüştü

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile Doha'da bir araya geldi. Görüşmede ikili işbirliği, ABD-İran mutabakatı sonrası bölgesel gelişmeler ve güvenlik konuları ele alındı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'daki görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve bu ilişkilerin geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Taraflar ayrıca, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından bölgedeki son gelişmeleri ve güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabaları değerlendirdi.

Katar'ın ABD ile İran arasında devam eden müzakerelere tam destek verdiğini belirten Al Sani, taraflar arasında diyalog ve barışçıl yöntemler yoluyla çözüm bekleyen meselelerde kalıcı çözümlere ulaşılmasının bölgesel güvenliği güçlendireceğini, işbirliği, kalkınma ve refah için yeni fırsatlar oluşturacağını ve bölge halkları ile uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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