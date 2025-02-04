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Katar Başbakanı, Lübnan'ın Egemenliği İçin İsrail'in İşgaline Son Verilmesi Gerektiğini Açıkladı

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Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan'ın egemenliğini sağlaması için İsrail'in güneydeki işgaline son vermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Katar'ın Lübnan'a destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Lübnan'ın egemenliğinin sağlanması için İsrail'in ülkenin güneyindeki işgalinin sona ermesi gerektiğini açıkladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle Lübnan'a destek ziyaretinde bulunduğunu belirten Al Sani, Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Katar'ın Lübnan'a verdiği desteğe dikkati çeken Al Sani, "Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını ve Lübnan halkının umutlarının gerçeğe dönüşmesini ümit ediyoruz." dedi.

Al Sani, görüşmede ateşkes anlaşmasının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgalinin sonlandırılması konusunu görüştüklerini kaydederek, "Lübnan'ın egemenliğini sağlaması için BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 kararının uygulanması gerektiğini vurguluyoruz." şeklinde konuştu.

Lübnan'ın yeniden yapılandırılmasına Katar'dan destek

İsrail saldırıları sonrasında Lübnan'a destek vermek istediklerine işaret eden Al Sani, "Katar, Lübnan'ın yeniden yapılandırılması sürecinde yer alacaktır ve hükümetin kurulmasını beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Al Sani, Lübnan'da yeni kurulacak hükümetle "işbirliği kurmak" istediklerini kaydederek, bölgedeki gelişmelerin olumlu bir seyir izlediğini değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de ateşkes anlaşması hakkında konuşan Al Sani, "Anlaşmanın tüm şartlarının yerine getirilmesi sonrasında ikinci aşamaya geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ülkedeki siyasi krizin ilk adımının cumhurbaşkanının seçimiyle aşılması sonrasında hükümeti kurmakla görevlendirilen Selam'ın kabinesini açıklaması bekleniyor.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusunun 26 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti, 216 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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