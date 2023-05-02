Katar Başbakanı, BM Genel Sekreteri'yle ikili ilişkiler ve Afganistan'daki durumu görüştü

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ikili ilişkiler ve Afganistan'daki durumu ele aldı.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ikili ilişkiler ve Afganistan'daki durumu ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Başbakanı Al Sani, başkent Doha'da Afganistan ile ilgili görüşmelerde bulunan BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede, Katar ve BM arasındaki ikili işbirliği ilişkilerinin yanı sıra siyaset ve kalkınma alanları başta olmak üzere Afganistan'daki durum ve ortak öneme sahip konular değerlendirildi.

Guterres, Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan ile ilgili "ortak noktalar" aramak için toplantılar düzenlemişti.

Toplantıya, Türkiye, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İran, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Norveç, Pakistan, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, ABD, Özbekistan, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Örgütü'nden heyetlerin katıldığı bildirilmişti.