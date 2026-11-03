Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Katar Başbakanı Al Sani, Mısır ve Suudi mevkidaşlarıyla bölgesel gerilimi ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Mısır ve Suudi Arabistan bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde ikili işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı; Al Sani, denizlerde seyrüsefer serbestisi için diplomatik girişimleri desteklediğini vurguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, ikili işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler, bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ile bölgenin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Al Sani, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Katar'ın denizlerde seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasını ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasını temin edecek kapsamlı bir anlaşmaya zemin hazırlayan tüm diplomatik girişimleri desteklediğini vurguladı.

Öte yandan Al Sani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Katar ile AB arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalar ele alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 404 sitede yayınlandı.
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı

Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı

Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı

Son karar verildi! O maçta takımın başında
Avukatlık ücretlerine yeni tarife! Bir saatlik danışma 5 bin 500 TL

Avukatlık ücretleri güncellendi! Soru sormak bile cep yakıyor
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi

İnsan insana bunu yapar mı? Kalbi durdu, maç tatil edildi
34 ilde kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı

Kuyumcular da işin içinde! 100 gözaltı var, 1 milyara el konuldu
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü

Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı

855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı