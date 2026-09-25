Haberler

Katar, ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerde ilerleme sağlandığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Başbakanı Al Sani, ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Al Sani, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun kabul edilemez olduğunu, ablukanın Körfez ülkeleri ve dünyayı da etkilediğini, Katar'ın gemilerini çıkaramadığını söyledi.

Katar, ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin, "Dün Tahran ile Washington arasında dolaylı görüşmeler gerçekleştirdik ve ilerleme kaydettik." ifadelerini kullandı.

Al Sani, ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği röportajda, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut duruma ve ABD ile İran arasındaki diplomatik çabalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerde hem ABD hem de İran tarafında müzakerelerde ilerleme sağlama yönünde istek gördüklerini aktaran Al Sani, Katar'ın diplomatik sürecin yeniden doğru yola sokulması için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

Al Sani, "Her iki tarafta da müzakerelerde ilerleme sağlama arzusu olduğunu gördük." dedi.

Doha'nın temel amacının diplomatik sürecin yeniden işler hale gelmesini sağlamak olduğunu belirten Al Sani, bölgedeki gerilimin çözümünde diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hürmüz Boğazındaki mevcut durum kabul edilemez

Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Al Sani, "Su yollarının ülkeler üzerinde baskı oluşturmak kabul edilemez." dedi.

Al Sani, Hürmüz Boğazı'na uygulanan ablukanın yalnızca İran üzerinde baskı oluşturmadığını, Körfez ülkelerini de etkilediğini belirterek, "Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle yalnızca İran baskı altında değil, tüm dünya baskı altında." ifadesini kullandı.

Katar'ın da söz konusu durumdan etkilendiğini belirten Al Sani, "Bize de uygulanan bir abluka var. Gemilerimizi şu an çıkaramıyoruz." sözlerini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat

Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce! Yazıya dikkat
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin: Ukrayna seçimlere saldırmasaydı müzakerelere başlayacaktık! Avrupa'ya da mesaj verdi

Seçim gecesi 1600 İHA planı bozmuş! Putin'den müzakere çıkışı
Hezarfen'den kalkan eğitim uçağının motoru arızalandı! Tekirdağ'da tarlaya zorunlu iniş yaptı

Motoru havada arızalandı! Eğitim uçağı tarlaya böyle indi
Suudi Arabistan Müftüsü Favzan, Husilere karşı cihat ilan etti! Mekke'de sirenler çalmıştı

Suudi müftüden Husilere cihat ilanı! Türkiye'nin adımı tartışılıyor
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...

Dursun Özbek'e bu görüntü soruldu! Cevabı çok net oldu
Acil servis hekimini isyan ettiren olay! 5 günde 13 kez gelmiş

Acil servis hekimini isyan ettiren olay! Kayıtlara bakınca şoke oldu
Hakan Fidan'dan New York'ta kritik temas! Arakçi ile bir araya geldi

Hakan Fidan'dan New York'ta kritik temas! Arakçi ile bir araya geldi
Golünü atan Mbappe sakatlandı

Golünü attı, sevinirken sakatlandı