Kastamonu'nun "Halime Çavuş"ları okullara kütüphane kazandırmak için gayret gösteriyor

Kastamonu Halime Çavuş Kadın Derneği üyeleri, yürüttükleri kampanyalarla kentteki okullarda kütüphane oluşturmak için gayret gösteriyor.

Erkek kıyafeti giyerek Kurtuluş Savaşı'na katılan Halime Çavuş'un adını yaşatmak amacıyla avukat, mühendis, esnaf, memur, ev hanımı gibi farklı mesleklerden kadınların bir araya gelerek 2022'de kurduğu Halime Çavuş Kadın Derneği, sosyal faaliyetleriyle dikkati çekiyor.

Yürüttükleri kampanyalarla üç okulun kütüphanesine destek veren dernek üyeleri, yeni bir kampanya başlattı.

Dernek başkanı Şule Özbay, AA muhabirine, dernek olarak birçok alanda yer almak istediklerini, kuruldukları günden bu yana kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin yanı sıra girişimci kadınlara yönelik çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerinde de rol almak istediklerini belirten Özbay, "Bunların başında tabii ki çocuklarımız yer alıyor. Atık kağıt ve kitap toplama kampanyaları düzenledik. Üç yılda yapmış olduğumuz dördüncü kampanya. Topladığımız atık kağıtlarla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteğinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Daha önce üç okula kütüphane kurulmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Özbay, "Kuzyaka ve Abdülhakhamit ilkokullarının kütüphanelerine destek verdik. Aynı zamanda Anadolu'nun ilk lisesi olan Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde geçtiğimiz yıl elim bir kaza neticesi kaybettiğimiz Yağmur Pehlivanlı adına kurulan yabancı dil kütüphanesine de çok sayıda kitap bağışında bulunma fırsatımız oldu." dedi.

Halime Çavuş'un çok önemli bir karakter olduğuna işaret eden Özbay, "Halime Çavuş bir vatan kahramanı. Kurtuluş Savaşı mücadelesi yıllarında cephe gerisinde rol almış güçlü bir karakter. Onun ismini yaşatmak adına ondan aldığımız güçle yola devam ediyoruz. Her şeyden önemlisi, bizim için en değerli varlık çocuklarımız. Çocuklarımız bu vesileyle Halime Çavuş'u tanımış oluyor. Biz de her kitap kampanyası sonrasında çocuklarımızla bir araya geliyoruz." diye konuştu.

"Kapıyı açıyoruz, bakıyoruz ki kitap getirmişler"

Derneğin yönetim kurulu üyelerinden Eylem Aydın ise kampanyaya ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Sosyal medyadan kendilerine çokça ulaşan olduğunu anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız, çevremiz, herkes kitap bağışında bulunmak için bizi arıyor, dernekte olduğumuz zaman derneğe geliyorlar. Kapıyı açıyoruz, bakıyoruz ki kitap getirmişler. Dernekte olmadığımız zamanlarda kapıya bırakıp gidiyorlar. Bu, çok mutluluk verici. Çevreye duyarlı olmak, geri dönüşüme inanmak, karbon ayak izine inanmak ve yaşadığımız dünyayı korumaya çalışmak, ülkemizi bu anlamda ileriye götürmeye çalışmak bizim için çok kıymetli bir şey."

Dernek üyelerinden Nagihan Giriftinoğlu da güzel bir çalışmaya imza attıklarına dikkati çekerek, "Derneğimiz adına atık kağıtları, kitapları topluyoruz. Bazen bizi arıyorlar, kimisi buraya getiriyor, kimisinin evine biz giderek alıyoruz." dedi.