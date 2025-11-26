Haberler

Kastamonu ve Ankara Kara Yolunda Sis Uyarısı

Güncelleme:
Kastamonu merkez ve Ankara kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Sürücüler, ulaşımda yavaşlamak zorunda kalırken trafik ekipleri uyarılarda bulundu.

Kastamonu merkez ve Ankara kara yolunda sis etkili oluyor.

Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu'nda görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisin etkisiyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
