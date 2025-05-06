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Kastamonu Üniversitesi'nden Yabancı Öğrencilere Kültürel Tanıtım Projesi

Kastamonu Üniversitesi'nden Yabancı Öğrencilere Kültürel Tanıtım Projesi
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Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Seher Filiz Sofuhasanoğlu, proje ödevi kapsamında yabancı uyruklu öğrencilere Kastamonu kültürünü tanıttı. Öğrenciler, şehir turu yaptı, helva yapımını izledi ve taş baskı çalışması gerçekleştirdi.

Kastamonu Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü okuyan Seher Filiz Sofuhasanoğlu, proje ödevi kapsamında yabancı uyruklu öğrencileri bölgenin kültürüyle buluşturdu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin, iş etiği ve sosyal sorumluluk dersi kapsamında öğrencilere sosyal sorumluluk projesi ödevi verdi.

Bu kapsamda 3. sınıf öğrencisi Sofuhasanoğlu, "Kastamonu'ya yabancı değilim" isimli proje hazırladı. Üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, bu doğrultuda şehir turu yaptı, kentin önemli lezzetlerinden biri olan helva yapımını izledi, geleneksel ürünleri görme fırsatı bulup taş baskı gerçekleştirdi.

Daha sonra yapılan işleri kendi dillerinde anlatan videolar çeken öğrenciler, bunları kendi ülkelerindeki sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Proje yürütücüsü Seher Filiz Sofuhasanoğlu, AA muhabirine, ders kapsamında ele aldıkları projenin verimli olması için uluslararası öğrencileri buna dahil ettiklerini söyledi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin hem okudukları üniversiteye hem de okudukları şehre yabancılık çekmesin diye hazırladığı bir proje olduğunu anlatan Sofuhasanoğlu, "Kastamonu'nun çekme helvası meşhur olduğu için önce helva evine gittik. Orda helva yapımını gördüler. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsüne götürdük, orada da taş baskı yaptı arkadaşlar. Hem Türk kültürünü tanıma fırsatı buldular hem de buraya yabancı kalmadılar." dedi.

Öğrencilerin taş baskı yaptıktan sonra bu çalışmaları kendi dilleriyle anlattıkları video çektiklerini belirten Sofuhasanoğlu, "Bu videoları kendi ülkelerinde paylaşacaklar. Gittikleri yerlere Kastamonu kültürünü taşıyacaklar." diye konuştu.

Doç. Dr. Erol Tekin ise çalışmanın öğrencilerin kaynaşması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hem kaynaşma hem de yabancı uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerine bu kültürü aktarması amacıyla hazırlanan bir proje oldu. Uluslararası öğrenciler, Kastamonu kültürünün yemek kısmında çekme helvayı nasıl yapıldığını deneyimledikten sonra tatmış oldu. Daha sonra taş baskı yaptılar, bunun nasıl yapıldığını öğrendiler. Kendi ülkelerine de bunu taşıma noktasında bilinç sahibi oldular. Yapılan bu etkinlikleri kendi dillerinde çekip sosyal medyalarında paylaşarak bölge turizmine katkı sağlamış oldular."

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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