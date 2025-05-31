Kastamonu Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Kastamonu Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılı mezunları için bir tören gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversitenin kaliteli eğitim hedeflerinden bahsetti ve mezunları topluma katkı sağlamaya teşvik etti.

Kastamonu Üniversitesinden 2024-2025 akademik yılında mezun olan 4 binin üzerinde öğrenci için tören düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Emin Baydil Futbol Sahası'ndaki törende yaptığı konuşmada, genç bir üniversite olmalarına rağmen önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Kaliteyi ön plana çıkardıklarını ifade eden Topal, "Üniversitemiz miktarı esas alan büyümenin ötesine geçerek kaliteyi önceleyen vizyonla hareket etmekte, yetkin akademik kadrosu, öğrenci odaklı yaklaşımı ve topluma katkı sağlayan projeleriyle ülke içinde ve dışında saygınlık kazanmaktadır. Üniversitemiz, bölgesel kalkınmanın yanı sıra küresel düzeyde etkin yükseköğretim kurumu olma hedefine emin adımlarla yürümektedir." dedi.

Öğrencilere seslenen Topal, "Nerede olursanız olun, hangi işle meşgul olursanız olun hakkı, adaleti, barışı, huzuru, sevgiyi, kardeşliği, yardımlaşmayı ve paylaşmayı müdafaa etmekten asla geri durmayın. Mazlumların, mahzunların, yalnızların ve kimsesizlerin yüreğine umut ve merhamet aşılayın. Kadim medeniyetimizden aldığınız ilhamla gittiğiniz her yeri güzelleştirin, dokunduğunuz her insana değer katın." diye konuştu.

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerin takdim edildiği tören, mezunların keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci ile rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenci ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Ankara Adliyesi'nde skandal! Zabıt katibi, UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi

Adliyede büyük skandal! UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının önünde döven saldırgan: Vurduğumu dahi hatırlamıyorum

Çocuklarının gözü önünde babayı döven saldırgandan skandal savunma
Üniversiteli Sena intihar mektubunda bir ismi işaret etti, YÖK soruşturma başlattı

Sena intihar mektubunda bir ismi işaret etti, YÖK soruşturma başlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki taraftar sayısı hayrete düşürdü

Nereden nereye! Kadıköy'de maça gelen taraftar sayısı hayrete düşürdü
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.