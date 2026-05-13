Haberler

Kastamonu Üniversitesi'nde "20. Yıl Gençlik Festivali" düzenlendi

Kastamonu Üniversitesi'nde '20. Yıl Gençlik Festivali' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Üniversitesi, kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla Ayyıldız Spor Kompleksi'nde '20. Yıl Gençlik Festivali' düzenledi. Festivalde yöresel lezzetler, kültürel etkinlikler, yarışmalar ve dans gösterileri yer aldı.

Kastamonu Üniversitesinin kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla "20. Yıl Gençlik Festivali" düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Ayyıldız Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen festivalde, yaptığı konuşmada, üniversitenin 20. yılını kutladıklarına işaret etti.

Üniversitenin 2006 yılında kurulduğunu hatırlatan Topal, "Kadim medeniyetimizin geçmişinden aldığı güçle, tarihiyle, tabiatıyla, kültürüyle ve eşsiz lezzetleriyle müstesna bir yere sahip olan Kastamonu'da üniversitemiz de şehrin önemli değerlerinden biri olmuştur." dedi.

Kastamonu Üniversitesinin kuruluşundan bu yana bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında önemli başarılara imza attığını belirten Topal, yetiştirdiği öğrenciler ve kente sağladığı katkılarla Türkiye'nin seçkin üniversiteleri arasında yer aldığını anlattı.

Festival kapsamında hem Kastamonu'nun yöresel lezzetlerinin hem de yabancı öğrencilerin hazırladığı farklı ülkelere ait tatların tanıtılacağını dile getiren Topal, halk oyunları gösterileri, yarışmalar, canlı müzik ve birbirinden renkli etkinlikler yapılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Rektör Topal ve Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ile diğer katılımcılar, festivalin açılış kurdelesini kesti.

Festival alanında kurulan stantlarda Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri ile dünya mutfağı lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivalde Raksan Halk Dansları Topluluğu ile Vali Aydın Arslan Ortaokulu öğrencilerinin yanı sıra yabancı öğrenciler, ülkelerine özgü kıyafetlerle sahne alarak dans gösterileri gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı

Yasaklı bakan heyete nasıl girdi: Pekin'den akıl dolu harf oyunu
Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler

Putin'den dünyaya nükleer gözdağı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı verildi! Mücadele üçüncü kez durdu

Sirenler çaldı, saldırı alarmı verildi! Arda Turan'ın maçında olay
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı

Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı
Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı

Tarihi zirveye damga vuran görüntü
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın eski yıldızının yerine geçiyor

Galatasaray'ın eski yıldızının koltuğunu kaptı! Yeni takımı belli

İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü

İsrail'le ilgili infial yaratacak iddia