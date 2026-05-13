Kastamonu Üniversitesi'nde '20. Yıl Gençlik Festivali' düzenlendi

Kastamonu Üniversitesinin kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla "20. Yıl Gençlik Festivali" düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Ayyıldız Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen festivalde, yaptığı konuşmada, üniversitenin 20. yılını kutladıklarına işaret etti.

Üniversitenin 2006 yılında kurulduğunu hatırlatan Topal, "Kadim medeniyetimizin geçmişinden aldığı güçle, tarihiyle, tabiatıyla, kültürüyle ve eşsiz lezzetleriyle müstesna bir yere sahip olan Kastamonu'da üniversitemiz de şehrin önemli değerlerinden biri olmuştur." dedi.

Kastamonu Üniversitesinin kuruluşundan bu yana bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında önemli başarılara imza attığını belirten Topal, yetiştirdiği öğrenciler ve kente sağladığı katkılarla Türkiye'nin seçkin üniversiteleri arasında yer aldığını anlattı.

Festival kapsamında hem Kastamonu'nun yöresel lezzetlerinin hem de yabancı öğrencilerin hazırladığı farklı ülkelere ait tatların tanıtılacağını dile getiren Topal, halk oyunları gösterileri, yarışmalar, canlı müzik ve birbirinden renkli etkinlikler yapılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Rektör Topal ve Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ile diğer katılımcılar, festivalin açılış kurdelesini kesti.

Festival alanında kurulan stantlarda Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri ile dünya mutfağı lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivalde Raksan Halk Dansları Topluluğu ile Vali Aydın Arslan Ortaokulu öğrencilerinin yanı sıra yabancı öğrenciler, ülkelerine özgü kıyafetlerle sahne alarak dans gösterileri gerçekleştirdi.