Kastamonu'da, Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği (PUADER) ile Kastamonu Üniversitesi iş birliğinde "Kastamonu Pediatri Günleri Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Bumin Dündar, Kastamonu Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu'daki ateşi yeniden yakmayı kendilerine görev edindiklerini söyledi.

Bu doğrultuda bölgesel toplantılar ve kongrelerini "Anadolu Şehir Kongreleri" formatında yapmaya başladıklarını belirten Dündar, "Şu ana kadar sayısız kongre ve toplantı düzenledik. Amacımız genç arkadaşlarımıza sahip çıkmak ve Anadolu'daki meslektaşlarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmektir." dedi.

Dündar, bugün İzmir'den geldiğini dile getirerek, "Ama Türkiye sadece üç büyükşehirden ibaret değil. Anadolu'da çok fedakar çalışan, büyük işler yapan meslektaşlarımız var ancak seslerini duyurmakta bazı sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Biz de bu konuda yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle bu tür toplantılar çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise her çocuğun sağlıklı büyümesi, gelişmesi ve potansiyeline ulaşmasının sadece onların değil, tüm insanlığın geleceği için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Biliyoruz ki çocuklarımızın sağlığına yapılan her yatırım, aslında geleceğimize yapılan yatırımdır. Onların gülümsemeleri, neşeleri ve sağlıklı hayat sürmeleri, bizler için önemli motivasyon kaynağıdır. Genetikten beslenmeye, aşılamadan kronik hastalıklara kadar geniş yelpazede çocuklarımızın sağlığını daha iyi korumak ve iyileştirmek için sürekli yeni yollar araştırılmakta." diye konuştu.

Üniversitenen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Avcı da Kastamonu için çok kıymetli ve değerli bir toplantı düzenlendiğine işaret ederek, "Çocuklar bizim için çok kıymetli ve çok önemlidir. Çocuklar hem beden hem de ruh sağlığı açısından ne kadar sağlıklı olursa, geleceğimiz de o kadar sağlıklı olur. Bu açıdan çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki gelişmeleri ve ihtiyaçları her yönüyle meslektaşlarımıza, öğrencilerimize aktarmamız, bu branşın tekrar değerli olduğu yere gelmesini sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Sempozyum eş başkanı ve Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Eren Yıldız ise çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında güncel gelişmeleri paylaşarak mesleki deneyimleri aktarmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin birçok noktasından pediatri uzmanlarının sempozyuma katıldığını anlatan Yıldız, "Çocuk sağlığı, yalnızca tıbbın bir dalı değil, toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Sağlıklı büyüyen çocuklar; güçlü, üretken ve umut dolu bir toplumun teminatıdır. Bu nedenle çocukların sağlığını korumak ve geliştirmek hepimizin en temel sorumluluğudur. Bilimsel sempozyumlar da bu sorumluluğu yerine getirmemizde bizlere yol gösteren en önemli platformlardır." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çocuk sağlığı ile ilgili oturumlar yapıldı.