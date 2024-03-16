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Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar yağışı etkisini sürdürüyor

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Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar yağışı devam ediyor. Ilgaz Dağı ve çevresi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan geçitlerde kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Daday, Küre, İnebolu, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinde de kar yağışı devam ediyor.

Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ilgaz Dağı ve çevresinin yanı sıra Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı, bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Daday, Küre, İnebolu, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çatalzeytin Ilgaz Dağı Kastamonu İhsangazi Bozkurt Hava Durumu Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

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