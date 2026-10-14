Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şap nedeniyle canlı hayvan pazarı kapatıldı

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KASTAMONU'nun Tosya ilçesindeki canlı hayvan pazarı, çevre il ve ilçelerde görülen şap hastalığı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda, Tosya Canlı Hayvan Pazarı'nın faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılma riskinin azaltılması amacıyla alınan karar kapsamında pazar, ikinci bir emre kadar kapalı kalacak.

Yapılan duyuruda, hayvan yetiştiricileri ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alınan tedbirlere uymaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı