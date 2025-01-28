Kastamonu-İstanbul Yolunda Sis Etkili, Görüş Mesafesi 60 Metreye Düştü
Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, trafik ekipleri dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kastamonu- Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.
Bölgedeki sis nedeniyle Doğu Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.
Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel