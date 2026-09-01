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Kastamonu Jeoparkı UNESCO İçin Denetimden Geçti

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Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın UNESCO tescili alması için yürütülen çalışmalar kapsamında 4 gün süren saha denetimleri tamamlandı.

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın UNESCO tescili alması için yürütülen çalışmalar kapsamında 4 gün süren saha denetimleri tamamlandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından jeoparkın "ulusal jeopark" olarak tescili için 2025 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna yapılan başvuruyla ilgili sürecin devam ettiği hatırlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Heyetinin saha incelemelerini tamamladığı aktarılan açıklamada, 11 ilçeyi ve yaklaşık 4 bin 400 kilometrekarelik alanı kapsayan jeoparkta Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerindeki doğal güzelliklerin yerinde incelendiği aktarıldı.

Açıklamada, bölgenin jeositleri, müzeleri, tarihi güzergahları ve yöresel değerlerinin yerinde görüldüğü aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Jeolojik ve kültürel zenginliğimiz, proje kapsamında sağlanan güçlü kurumsal işbirliği, yerel sahiplenme ve yürütülen kapsamlı hazırlıklar, heyet tarafından son derece olumlu karşılandı. Saha denetiminin tamamlanmasıyla Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın Ulusal Jeopark ünvanına uzanan sürecindeki en önemli aşamalardan biri geride bırakıldı. Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın öncelikle ülkemizin tescilli jeoparkları arasındaki yerini alması, ardından UNESCO Küresel Jeoparkı olma hedefine ulaşması için çalışmalarımız sürecek. Bu önemli sürece katkı sunan tüm kurumlarımıza, belediyelerimize, akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA
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