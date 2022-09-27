Kastamonu gündem haberleri: Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev zarar gördü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 6 ev zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yamaç köyünde Ömer Ata'ya ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Sami Zeyrek, Muharrem Sevinç, Osman Karakaş, Ahmet Acar ve Bülent Taşdemir'in evlerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İnebolu, Abana, Bozkurt, Küre ve Çatalzeytin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle alevlere müdahale edildi. Beş evin tamamen yandığı, bir evin de zarar gördüğü yangın söndürüldü.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Yamaç köyünü ziyaret ederek, köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Çakır, yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini söyledi.

Yangının 1,5 dönümlük alanda etkili olduğunu anlatan Çakır, "Burada 5 bağımsız ev vardı. İtfaiye ekiplerimiz seri şekilde hareket etti ama yangın ahşap yapılaşmanın da etkisiyle, gece biraz da rüzgar vardı, binalara sirayet etti ve 5 binamız tamamen yandı. Altıncı binaya sıçrama aşamasında da ekiplerimizin yoğun çalışması sonrasında yangını kontrol altına aldık." dedi.

Yangından etkilenenlere gerekli desteğin verileceğini vurgulayan Çakır, "Burada ikameti olan, ekonomik durumu zayıf olan vatandaşlarımızın evlerinin yeniden yapımı noktasında elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Diğer vatandaşlarımıza da biraz onlar, biraz biz yardımcı olacağız inşallah. Vatandaşlarımızın tamamı 6 ay burada, 6 ay İstanbul'da kalıyor şeklinde konaklıyorlardı. İlk etapta yerleşme yerleriyle ilgili bir sıkıntı yok ama vatandaşlarımızın bu konuda bizden talepleri olursa, sürekli burada kalmak isterlerse yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Çakır, eski köy evlerinin elektrik tesisatlarının yenilenmesi çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Maalesef eski elektrik şebekesi binalardaki yeni teknolojik aletleri, yeni nüfus artışını tam karşılamıyor. Bununla alakalı Valiliğimiz öncülüğünde başlatmış olduğumuz kampanyada yoğun çalışmalarımıza rağmen maalesef istediğimiz rakamlara henüz gelemedik. 1980'li, 1990'lı yıllardan kalan elektrik sistemi olunca maalesef yangınlarla da karşılaşıyoruz. Diğer evler değiştirse dahi maalesef onlara da sirayet ediyor. O yüzden bu konuda tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Hem Valiliğimizin hem Tarım ve Orman Bakanlığının ORKÖY kredileri var. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza zaten vakıflar aracılığıyla yardımcı oluyoruz. Bu yangında tesellimiz, Allah'a şükür can kaybımız yok, herhangi bir hayvan kaybımız yok. Vatandaşlarımızın hiçbirinin mağduriyetine müsaade etmeyiz. Ne gerekiyorsa üzerimize düşen yardımları yapacağız."

Ömer Ata da yangın çıktığında evde bulunmadığını belirterek, "Misafirliğe gitmiştim. Dün akşam saat 8-9 civarında evden çıktım. Yangın da 11 gibi başlamış. Baktım ki ev alev topu olmuş. Benim evimde çıkıyor, etrafa yayılmış. Her sene gelirim. Geldik, bu felaketi yaşadık. Evde eşimle yaşıyorduk." diye konuştu.

Vali Çakır'a incelemelerinde Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, AFAD İl Müdürü Uğur Minder ile diğer yetkililer eşlik etti.