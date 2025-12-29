Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı

Kastamonu'da inşası tamamlanan 250 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 650 milyon liraya ihalesi yapılan 57 bin 448 metrekare kapalı alana sahip hastanede çalışmalar tamamlandı.

Son teknolojinin kullanıldığı hastane sismik izolatör sistemiyle depreme karşı dayanıklı olarak inşa edildi.

Hastanenin hasta kabulüne başlaması nedeniyle AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile beraberindeki heyet, hastane personeli ve hastaları ziyaret etti. Başhekim Davut Döner, heyete hastaneyle ilgili bilgi verdi.

Milletvekili Ekmekci, gazetecilere, bugün heyecanlı ve gururlu bir gün geçirdiklerini söyledi.

Sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Ekmekci, "Bu noktada emeği geçen herkese kalbi şükranlarımı sunmak istiyorum. Tabii ki başta bizi bu hizmete kavuşturan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Hastanemiz tam kapasiteyle 250 yataklı ve her türlü donanıma sahip, çok özel ve yetkin bir hastane." dedi.

Hastanenin son teknolojiyle yapıldığına dikkati çeken Ekmekci, "Son sistem bir hastane. Her türlü teçhizat, tedavi anlamında her türlü özelliğin kullanıldığı bir hastane. Depreme dayanıklı yapılmış modern bir tesis. Yeni yılın artık arifesindeyiz. Kastamonu'ya çok güzel bir hediye de olmuş oldu. Ama şunu da söyleyelim ki 2026 yılında da sağlıkta açılışımız birbiri ardına devam edecek. Bu konudaki çalışmalarımızı el birliğiyle, istişareyle imece ile yürütüyoruz." diye konuştu.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ise hastanenin yapılmasında ciddi bir emeğin olduğunu ifade ederek, " Hastane, inşaatında deprem izolatörleri ile başlayıp güvenlik ön plana taşınan, yine kullanım açısından da engelli uygulamalarına son derece riayet edilerek engelliler için de erişebilirlik sınırlarını sağlayarak yapılmış bir hastane. Yine tıbbi donanım açısından da yürüme robotuyla, havuzlarıyla, teknik kapasitesiyle de günümüz modern tıbbının ihtiyaç duyduğu her şeyi içinde barındıran bir hastane. Yine ayrıca geleneksel ve tamamlayıcı tıp poliklinikleri ile kupa, akupunktur, sülük tedavisi, ozon terapisi gibi tamamlayıcı geleneksel tıp uygulamalarını da barındıran komple bir rehabilitasyon hastanesi oldu. Kastamonu'muza ve ülkemize hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise AK Parti iktidarının en önemli eserlerinden birinin daha hizmete girdiğini söyledi.

Bundan onur duyduklarını kaydeden Sevgilioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğiyle, Kastamonu sağlıkta, bölgede cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın burayı kullandıklarına, bu konforu yaşadıklarına hepimiz şahit oluyoruz. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.