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Kastamonu'dan yangın bölgelerine destek ekipler gönderildi

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Kastamonu'dan Balıkesir ve Çanakkale'deki orman yangınlarına destek ekipler yönlendirildi.

Kastamonu'dan Balıkesir ve Çanakkale'deki orman yangınlarına destek ekipler yönlendirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yeşil Vatan"ın korunması ve yangınlarla mücadele için ekiplerin sahada fedakarca görev yaptığı belirtildi.

İki ildeki yangınlara takviye olarak 43 personel ve 15 aracın bölgeye yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arazözler, su ikmal ve ilk müdahale araçlarımız ve ekiplerimiz, yangınların kısa sürede kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara destek vermek üzere bölgede aktif görev almaktadır. Yeşil vatan için omuz omuza, görevimizin başındayız. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Alevlerle mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar ve güvenli görevler diliyoruz."

Kaynak: AA
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