Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında bulunan bebeğin annesine 12 yıl hapis cezası

Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında bulunan bebeğin annesi, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, pişman olduğunu ifade ederken, bebeği için tutuksuz yargılanmak istediğini dile getirdi.

Kastamonu'da, çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bulunan bebeğin annesi, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılandığı davada 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık C.Ç. (20) ile taraf avukatları katıldı.

C.Ç, savunmasında çok pişman olduğunu söyleyerek, "Tutuklu kaldığım sürede çocuğumdan haber alamıyorum. Çocuğum için tutuksuz yargılanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık C.Ç'ye, "alt soydan kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını, suçun teşebbüs aşamasında kalması ve sanığın suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle 12 yıl hapis cezasına indirdi.

Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım 2023'te vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde erkek bebek bulmuş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermişti. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yenidoğan, tedavisinin ardından koruma altına alınmıştı. Olay günü 17 yaşında olan bebeğin annesi tutuklanmıştı, daha sonra mahkemece tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Tutuksuz yargılanan sanık, tekrar tutuklanmıştı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan bebeğin, koruyucu aile tarafından bakımının üstlenildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeher Özlem Yüksel:

Bebeğin sağlığına kavuşması ve şu an koruyucu aile yanında bakım altında olması en azından iyi bir haber. O çocuk bu ailenin sayesinde ikinci bir şans bulmuş, bunu kutlamak lazım.

Haber YorumlarıŞeyma Meliha Uluyurt:

Çok üzücü bişey bu ya ben de genç anneyim ama böyle bisey nasıl yapılır anlam alamıyorum Kendi çocuğumun başına gelseydi ne yapardım bilmiyorum gerçekten şok oldum bu haberi okuyunca

Haber YorumlarıFethiye Akpınar:

Bu kadar korkunç bir şeye 12 yıl mi yeterli Bir bebeği çöpe atıyor insan Böyle insanlar ağır cezalandırılmalı yoksa bu tür olaylar artmaya devam eder

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

