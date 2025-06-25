Kastamonu'da Zabıta Ekipleri Soğuk Zinciri Bozulmuş Midye Ele Geçirdi

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Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde yaptıkları denetimde soğuk zinciri bozulmuş 45 kilogram midye ele geçirdi. Ele geçirilen midyeler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontrol edildikten sonra imha edildi.

Kastamonu Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, soğuk zinciri bozulmuş 45 kilogram midye ele geçirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Şehirlerarası Otogarı'nda denetim yaptıkları sırada bir otobüsten indirildiği belirlenen midye tespit etti.

Otobüsten indirilen 45 kilogram midyeye el koyan ekipler, durumu Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilen midyeler daha sonra imha edildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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