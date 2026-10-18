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Kastamonu'da yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı Ilgaz Dağı'nı beyaza bürüdü

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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle mevsimin ilk karı etkili oldu. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı çevresinde yoğunlaşan kar, yüksek rakımdaki kara yolu noktalarını ve ormanları beyaz örtüyle kapladı.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Ilgaz Dağı beyaza büründü.

Kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle yüksek rakımlı bölgeler mevsimin ilk karıyla buluştu.

Kar yağışı, Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı çevresinde yoğunlaştı.

Kara yolu güzergahının yüksek rakımda kalan noktaları ile ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar, mevsimin ilk karını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Doğada oluşan manzaralar dron kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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