Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Ilgaz Dağı mevkisinde devam eden yoğun kar yağışının ardından ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede aralıklarla sis de etkili oluyor.

Kar yağışı ve sisin oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.