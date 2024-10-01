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Kastamonu'da Yangın: Ahşap Ev Küllerine Karıştı

Kastamonu'da Yangın: Ahşap Ev Küllerine Karıştı
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde, Hasanağa köyü Değirmenci Mahallesi'nde bulunan bir ahşap ev çıkan yangında tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında bir ahşap ev tamamen yandı.

Hasanağa köyü Değirmenci Mahallesi'nde Muhammet Cihan'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Daday Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri yangını söndürdü.

Olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ercan Türkmen - Güncel

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