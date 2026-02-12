Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında, Bahattin Çınar'a ait 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev zarar gördü.
İlçeye bağlı Sada köyü Ömerbeyoğlu Mahallesi'nde Bahattin Çınar'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, evin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel