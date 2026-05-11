Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir ev ve araçta 140,78 gram sentetik uyuşturucu ile 18 sentetik ecza hapı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Bir ev ve araçta yapılan aramada 140,78 gram sentetik uyuşturucu, 18 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu