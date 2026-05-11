Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir ev ve araçta 140,78 gram sentetik uyuşturucu ile 18 sentetik ecza hapı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Bir ev ve araçta yapılan aramada 140,78 gram sentetik uyuşturucu, 18 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son! Günlerdir konuşulan isim ihraç ediliyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan görüntü! Çin'de trafik kazalarıyla ilgili korkunç iddia yeniden gündemde

İnfial yaratan görüntü! Ülkeyi ayağa kaldıran iddia yeniden gündemde
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık verdi

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla karşılık verdi
Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı

Tüm dünyaya geçmişler olsun!
İnfial yaratan görüntü! Çin'de trafik kazalarıyla ilgili korkunç iddia yeniden gündemde

İnfial yaratan görüntü! Ülkeyi ayağa kaldıran iddia yeniden gündemde
Simpsonlar hantavirüsü de bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm gündem oldu

Simpsonlar yine bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm pes dedirtti
Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin takılar yüzünden hareket edemedi

Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin yürümekte zorlandı