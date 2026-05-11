Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Bir ev ve araçta yapılan aramada 140,78 gram sentetik uyuşturucu, 18 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.