Midesinde Türkiye'ye uyuşturucu sokan şüpheliyle bu kişiye yardım eden 4 zanlı yakalandı

Kastamonu'da, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu sokan bir şüpheli ile ona yardım eden dört kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplamda 279,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Midesine sakladığı uyuşturucuyu Türkiye'ye sokan şüpheli ile bu kişiye yardım eden 4 zanlı, Kastamonu'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan araç kiralayan O.A, S.A, D.K. ve E.T. İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan B.A. ile Ağrı'da buluştu.

O.A, S.A, D.K. ve E.T.'nin B.A.'nın kiraladıkları araçla Kastamonu'ya döndüğünü tespit eden Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı kent girişinde durdurdu.

Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 258,31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı ikametlerinde ise 20,83 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Zanlıların araç ve üzerlerinde bulunan uyuşturucuyu 33 paket halinde yutarak midelerinde Türkiye'ye soktukları, ülkeye girdikten sonra da çıkarttıklarını belirlendi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
