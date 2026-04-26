Haberler

Kastamonu'da uçurumdan yuvarlanarak kayalıklarda sıkışan genç kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Küre ilçesinde dağlık alanda gezdiği sırada uçurumdan yuvarlanarak kayalıklarda sıkışan genç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karadonu köyü sınırlarında yer alan Doğanlar Kalesi mevkisinde dağlık alanda gezen 22 yaşındaki A.T.C, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yuvarlandı.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yönlendirildi.

Düştüğü yerde kayalıklarda sıkışan ve yaralanan genç, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

Japonların hibe desteğiyle Ahlat'ta kuruldu, kadınlara umut oldu

Japonlardan o ilçemize dev hibe! Çalışmalar başladı
Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
Bertuğ Yıldırım, siyahi eşiyle olan nikah fotoğraflarını sildi

Mutlulukları 6 ay sürdü

Mourinholu Benfica, şampiyonluk umutlarını 4 golle sürdürdü

Şampiyonluk umudunu sürdürmek için sahadaydı! İşte 5 gollü maçın skoru