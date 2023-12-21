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Kastamonu'da Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı Gerçekleştirildi

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Kastamonu'da, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayelerinde, din eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar kapsamında 'Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştayda, din öğretimindeki yenilikler ve gelişmeler tartışıldı.

Kastamonu'da, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayelerinde, din eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar kapsamında "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, yaptığı konuşmada, çalıştayın başarılı ve hayırlı olmasını diledi.

Çalıştayın öneminden bahseden Gümüş, "Türkiye Yüzyılı'nda yapılan çalıştayın din öğretimindeki yenilikleri ve gelişmeleri tartışmak, din öğretiminde, yeni ufuklar, yeni fikirler ve yeni yaklaşımlar geliştirmek için bir fırsat olacaktır." dedi.

Programda katılımcılar tarafından yapılan grup çalışmaları rapor haline getirildi.

Çalıştaya, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Mehmet Atalan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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