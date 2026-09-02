Ormanda Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanda traktörle tomruk çekerken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanda traktörle tomruk çekerken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Değirmenözü köyünde ormanda kesim yapan Ali Osman Topaloğlu, kesilen tomrukları traktörle çekmek istedi.
Tomrukları taşıyan halatın engebeli bölgede kot farkından elektrik tellerine temas etmesi nedeniyle elektrik akımına kapılan Topaloğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Topaloğlu'nun cenazesi otopsi için Daday Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA