Kastamonu'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Ahlatçı köyü yakınlarında devrilen traktör nedeniyle 46 yaşındaki sürücü Ayhan Ilgaz hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayhan Ilgaz'ın (46) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Ahlatçı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel