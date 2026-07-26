Haberler

Kastamonu'da su baskınları nedeniyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirildi.

Sahil bölgelerinde bulunan Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski olan bölgelere DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırıldı.

Cide ilçesinde saat 04.00 sıralarında 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su bastı, bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Su baskınında can kaybı yaşanmadı.

Zemin katlarda yaşayanlar, güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliye sonrası talep edenler, ilçe merkezindeki yurtlara alındı.

Yağış ve su miktarının azaldığı ilçede ulaşım engeli bulunmuyor.

TAMP afet grupları, ilçe merkezinde gerekli çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: AA
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim

Sahneye çıktı, Kılıçdaroğlu rozet takarken o önüne gelene fırça attı
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu

Uzun süredir gözlerden uzaktaydı! Meral Akşener sahalara geri döndü
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi

İki savaş iç içe geçti! Ukrayna, İran’a ait gemiyi vurdu
Fransa ve İspanya'da orman yangınları büyüyor: 280 binden fazla kişi tahliye edildi

İki ülke durduramıyor! 280 bin kişi kaçtı, ordu sahaya indi