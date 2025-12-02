Haberler

Kastamonu'da Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı düzenlendi

Kastamonu'da Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı düzenlendi
Güncelleme:
Kastamonu'da, 100 dernekten yöneticilerin katılımıyla 'Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştayda, dernekler için güncel mevzuat değişiklikleri ve dijital hizmetler ele alındı. Yetkililer, sivil toplumun güçlenmesi ve sosyal gelişimin hızlanması için bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Kastamonu'da, 100 dernekten yöneticilerin katılımıyla "Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" organize edildi.

Kastamonu İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde bir otelin toplantı salonunda düzenlenen çalıştayda, derneklere ilişkin güncel mevzuat değişiklikleri, derneklere sunulan dijital hizmetler ve Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) ile Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sivil toplum kuruluşlarına sunulan proje destek hizmetleri ele alındı.

Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, kentteki 100 derneğin başkan ve yöneticilerinin katıldığı çalıştayda, bu programın sivil toplumun güçlenmesi, katılımcılığın artırılması ve kentin sosyal gelişiminin hızlanması adına önemli olduğunu belirtti.

Kubalı, şunları söyledi:

"Sivil toplum, toplumun vicdanı ve dinamizmi olarak hem kamuya yön gösterecek hem de yerel kalkınmada önemli bir sorumluluk üstlenecek güçtedir. Kastamonu, tarihi, kültürü, dayanışma ruhu ve güçlü hemşehrilik bilinciyle sivil toplum çalışmalarına çok uygun bir yapıya sahiptir. Bu potansiyeli daha görünür, daha etkili ve daha organize hale getirmek hepimizin ortak görevidir. Bugün burada yapılacak görüşmeler, sunumlar ve öneriler bu hedefe ulaşmak için sağlam bir zemin oluşturacaktır. Bugünkü çalıştayda yapılacak bilgilendirmeler, hem derneklerimizin işleyişini kolaylaştıracak hem de faaliyetlerini daha etkili şekilde sürdürmelerine katkı sağlayacaktır."

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz de sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda 8. toplantıyı Kastamonu'da yaptıklarını dile getiren Türköz, "Bu yıl olduğu gibi önceki yıllarda da yaklaşık 50 bin STK temsilcimizle bir araya geldik. Hem eğitim çalışmalarımızda hem rehberlik faaliyetlerimizde hem de il müdürlüklerimiz ve genel müdürlük olarak sahada doğrudan dernek merkezlerine gidip ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda çok sayıda sivil toplum kuruluşunu ziyaret ettik, bir araya geldik. Buradaki temel amaç, sivil toplum kuruluşlarımızın dertlerini dinlemek, varsa sorunları yerinde çözebilmek, yoksa tecrübe paylaşımı yapmaktır. Çünkü akıl akıldan üstündür. Katılım, sivil toplumda önemli bir unsurdur. Dolayısıyla biz katılımcı bir anlayışı benimsemezsek bunu hiçbir kurumdan bekleyemeyiz. Bu nedenle katılımcı anlayışı benimsiyor ve sahada bunu göstermeye gayret ediyoruz. Bu amaçla sahadayız." dedi.

Türköz, "STK'ler arasındaki işbirliğini ve dayanışmayı artırmayı amaçlıyoruz. Genel Müdürlük olarak bu konuya önem veriyoruz. Bu sadece Genel Müdürlüğümüzün değil, bakanlığımızın da vizyonudur." diye konuştu.

Kastamonu İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek de "Sivil Toplum Gelişiyor, Kastamonu Güçleniyor" projesini Genç Yaşamın Sesleri Derneği ile ortaklaşa geliştirdikleri söyledi.

Şimşek, "Bugün burada kurulacak her temasın, paylaşılacak her bilginin ve yapılacak her değerlendirmenin Kastamonu'nun sivil toplumla kapasitesine gerçek bir katma değer sağlayacağına inanıyor, çalıştayımızın ilimize ve ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından sunumlar yapıldı. Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
