Kastamonu'da silahlı kavgada vurulan kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alama Batak köyünde Ö.E. ile K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.E, yanında bulunan tabancayla K.A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan K.A, sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.