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KASTAMONU'da şehit polis memuru için tören; yaralı arkadaşı da katıldı (VİDEO EKLENDİ)

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Kastamonu'da cezaevi firarisi tarafından düzenlenen operasyonda polis memuru Ahmet Şahan tabancayla açılan ateş sonucu şehit oldu. Şehit için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi memleketi Nevşehir'e gönderildi.

KASTAMONU'da evine operasyon düzenlenen cezaevi firarisi İsmail Bayam'ın (32) tabancayla açtığı ateşle şehit olan polis memuru Ahmet Şahan (38) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, operasyonda yaralanan arkadaşı polis memuru Arif Ay, kolu sargılı halde katıldı.

Kentte, uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden firar eden İsmail Bayam, dün İnönü Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen polis ekibine silahla ateş açtı. Polis memurları Ahmet Şahan ve Arif Ay yaralandı, şüpheli ise özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan polis memurlarından, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Şahan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şahan için bugün, sabah saatlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ile çatışmada yaralanan polis memuru Arif Ay, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekçi ve Halil Uluay, Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ile eski bakanlardan Murat Başesgioğlu ve bölge halkı katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, konuşma yaptı. Ay, şehitlerin ülkenin teminatı olduğunu söyleyerek, "Vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehitlik, yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevi mertebedir. Bugün yüreklerimize sığdıramadığımız acıyı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyütür. Allah hepimize sabır versin" dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Törende şehidin eşi Müjgan Şahan, çocukları ve aynı çatışmada yaralanan polis memuru Arif Ay, Şahan'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

ÇANKIRI'DAN BAYRAKLARLA UĞURLANDI

Şehidin cenazesi, cenaze aracına konulup memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Törenin ardından kara yoluyla memleketine götürülen şehit Şahan'ın cenazesi, Çankırı'dan geçerken, bölge halkı tarafından Türk bayrakları ile uğurlandı. Çankırı Valiliği önünde, Vali Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, kurum müdürleri, emniyet müdürlüğü personelleri, özel harekat polisleri ile çok sayıda kişi de ellerindeki Türk bayrakları ile şehit Şahan'ı memleketine uğurladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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