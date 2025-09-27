Haberler

Otomobil traktör römorkuna çarptı! Bilanço ağır

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu Kırıkkale PMYO öğrencisi İsmail Tokaç hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin traktörün römorkuna çarptığı kazada Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu ( Pmyo ) ikinci sınıf öğrencisi İsmail Tokaç (20) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu- Tosya karayolu Ortalıca köyü mevkisinde M.M.T. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan H.U. yönetimindeki çeltik yüklü traktörün römorkuna çarptı.

RÖMORK TERS DÖNDÜ! BİLANÇO AĞIR

Çarpmanın etkisiyle römork ters dönerken, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kırıkkale PMYO ikinci sınıf öğrencisi İsmail Tokaç hayatını kaybetti, sürücüler ile A.S.K., İ.T. ve İ.Ş. yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Tokaç'ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kaza nedeniyle D100 yolunun Samsun istikameti trafiğe kapandı. Yapılan çalışmaların ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
