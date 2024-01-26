Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 6 ölü, 33 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

TARLAYA DEVRİLDİ

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.