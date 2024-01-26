Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 6 ölü, 33 yaralı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yolcu otobüsü tarlaya devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

TARLAYA DEVRİLDİ

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.

Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Jandarma İtfaiye İtfaiye Yaralanma Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 26 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 26 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 26 Ocak Adana'da nerede deprem oldu? Rüyada lüks araba görmek ne demek? Rüyada siyah, kırmızı, beyaz araba görmek ne demek? Rüyada araba görmek ne anlama gelir? Pizza nasıl yapılır? Evde pizza nasıl yapılır? Diyet pizza tarifi nasıl yapılır? pizza nasıl pişirilir? Aralık hangi burç? Aralık ayı hangi burçtur? Aralık ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Aralık arası doğanlar hangi burç? Aralık burçları neler? Kasım hangi burç? Kasım ayı hangi burçtur? Kasım ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Kasım arası doğanlar hangi burç? Kasım burçları neler? Ekim hangi burç? Ekim ayı hangi burçtur? Ekim ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Ekim arası doğanlar hangi burç? Ekim burçları neler? Eylül hangi burç? Eylül ayı hangi burçtur? Eylül ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Eylül arası doğanlar hangi burç? Eylül burçları! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 26 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Instagram problem mi var 26 Ocak Cuma? 26 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Instagram hikayeler neden görüntülenmiyor?
1000

Yorumlar (1)

Bordo Bere:

posta ile ehliyet vermenin sonu

3
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title