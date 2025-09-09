Kastamonu'da Orman Köylerine Su Tankeri Dağıtımı

Kastamonu'da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman köylerine 3 ton kapasiteli 16 çekilebilir su tankeri dağıtıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen günlerde Karabük'ün Eflani ilçesinden başlayıp Kastamonu'nun Araç ilçesinin köylerine yayılan orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini hatırlattı.

Dağıtımı yapılan araç ve gereçlerin yangınlarla mücadeledeki önemine işaret eden Dallı, "Bir yangın çıktığı zaman müdahale açısından bunlar olmazsa olmaz. Bunlar ilk müdahalenin yapılması anlamında ve daha sonrasında yangının söndürülmesi aşamasında mutlaka son derece lazım. Çünkü büyük araçların giremediği yerlere özellikle traktörlere takıp bunları taşımak daha kolay pek çok noktada. O anlamda çok büyük katkısı olacağı kesin. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Dallı, iklim değişikliğiyle birlikte her geçen sene orman yangını riskinin de arttığına dikkati çekerek, "Yangınlarla mücadele edecek araç gereç kapasitemizi en iyi seviyeye getireceğiz ama asıl yapmamız gereken bu yangınların çıkmaması için gerekli tedbirleri almak." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de iklimde yaşanan değişiklikler ve insan kusurlarının sebep olduğu orman yangınlarının çıkmaması için önleyici tedbirlerin alınmasının, çıktığında en az zararla atlatılmasının ve yeniden önceki haline dönüştürülmesinin hem devletin hem de milletin ortak emeği ve iradesiyle mümkün olduğunu söyledi.

Ekmekci, su tankerlerinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından ilk etapta yangına hassas köylerimizin muhtarlıklarına bu yıl itibarıyla dağıtılan su tankerlerinin, bugün teslimi yapılacak tankerlerle birlikte toplam su taşıma ve müdahale kapasitesi 710 tona ulaşmış olacak. Tankerlerin tesliminin yanı sıra kullanım eğitimlerinin muhtarlarımıza verilmesi ve iş güvenliği eğitimlerinin tamamlanmış olması, tankerlerin yıllık bakımlarının orman bölge müdürlüğümüzce yapılması ve eskiyen parçalarının değiştirilmesi devlet millet işbirliğinin de sürekliliğinin göstergesidir."

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya da orman yangınlarıyla mücadele su tankerlerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yaslıkaya, çekilebilir su tankerlerinin özellikle ulaşılması güç noktalarda yangınla mücadele çalışmalarında büyük katkıları olduğunu aktararak, "Yangın söndürme çalışmalarında arazözler ve helikopterlerle birlikte özellikle ulaşımı zor olan bölgelerde ve yerleşim yerlerine yakın alanlarda çekilebilir su tankerleri bizlere büyük destek sağlamaktadır. Tankerler sayesinde yangına hızlı müdahale edilebilmekte, arazözlerin ve yangın havuzlarının su ikmali sağlanarak yangınla mücadelenin etkinliği artırılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar farklı zamanlarda 263 adet su tankerinin köylerle buluşturulduğunu ifade eden Yaslıkaya, teslimi yapılacak 16 su tankeriyle birlikte su tankeri bulunan köy sayısının 279 olacağını kaydetti.

Törende, su tankerlerinin özellikleri anlatıldı ve kullanım tatbikatı yapılarak su tankeri kullanan orman yangını gönüllülerine sertifikaları verildi.