Kastamonu'da ölü bulunan anne oğulun cenazesi, Ankara'da yapılan otopsinin ardından memleketleri Kastamonu'ya doğru yola çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesi Huriye Helvacı ile kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunan Osman Yaşar Helvacı, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketleri Kastamonu'ya doğru yola çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel